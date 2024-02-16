نائبة الرئيس الأمريكي: نقاتل لتعزيز الديمقراطية.. وانعزالنا عن العالم سيضعفنا

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي، كمالا هاريس، أنَّ مصلحة الولايات المتحدة أن تقاتل من أجل الديمقراطية عبر العمل مع حلفائها وشركائها أو المضي في طريقها وحدها، موضحة: «نعمل من أجل تعزيز الديمقراطية ونحن ملتزمين بالدفاع عن القيم الديمقراطية وفق القوانين الدولية، وهذا المنهج يبقي الولايات المتحدة أقوى ويجعل في شعبها في مأمن».

مؤتمر ميونخ للأمن

وأضافت «هاريس»، في كلمتها بمؤتمر ميونخ للأمن، والذي نقلته «القاهرة الإخبارية»، أنَّ قيادة الولايات المتحدة فيه مصلحة للشعب الأمريكي وتؤمن التجارة وتفتح أسواق جديدة والالتزام ببناء شراكات جعل الولايات المتحدة أقوى دولة في العالم، فمنعت حروبا ودافعت عن الحريات وأبقت على الاستقرارا وليس من الحكمة المخاطرة بكل هذا، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي للأمريكيين.

انعزال الولايات المتحدة عن العالم سيضعفها

وتابعت نائبة الرئيس الأمريكي: «الاستثمار ساعدنا في بناء اقتصاد مرن، وانعزال الولايات المتحدة عن العالم سيضعفها ويقوض الاستقرار، وملتزمون بالسعي نحو الانخراط في القضايا الدولية، ولدينا ما سنقوله إذا تأكدت وفاة نافالني».