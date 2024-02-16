مفاجآت الإنفاق العسكري العالمي لعام 2023.. ارتفع بنسبة 9%

شهد عام 2023 ارتفاع الإنفاق العسكري بشكل غير مسبوق وسط الأزمة الروسية الأوكرانية واندلاع حرب غزة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي يتوقع أن يزيد هذا العام مع استمرار الحروب.

وأشارت صحيفة «الجارديان» البريطانية نقلا عن مدير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن (IISS)، إلى أن زيادة الإنفاق دليل على على تدهور الوضع الأمني.

وسجل الإنفاق ارتفاعا بنسبة 9% ليصل إلى 2.2 تريليون دولار في 2023، حيث ارتفعت ميزانية الدفاع بأوكرانيا 9 مرات لتبلغ 31.1 مليار دولار عام 2023 بدون التبرعات الأجنبية، وزاد إنفاق روسيا العسكري بنحو 108.5 مليار دولار وسط توقعات بأن تزيد روسيا ميزانيتها العسكرية بأكثر من 60% عام 2024 ليصل إلى 7.5% من ناتجها المحلي.

إنفاق الدول الأوروبية منذ عام 2014

ويشهد إنفاق الدول الأوروبية العسكري زيادة منذ عام 2014 زيادة بنسبة 32%، فيما تحتفظ الولايات المتحدة بقيادة الإنفاق العسكري بنحو 41 في المئة من الإنفاق العالمي و70 في المئة من ميزانية الناتو، ويوجد 10 أعضاء أوروبيين داخل حلف الناتو أنفقوا 2% من الناتج الاقتصادي على الدفاع داخل الحلف وهما بولندا والولايات المتحدة واليونان وإستونيا وليتوانيا وفنلندا ورومانيا والمجر ولاتفيا وبريطانيا وسلوفاكيا.

زيادة الإنفاق العسكري في الصين

وزاد إنفاق الصين العسكري بنسبة 70% في ظل تخوف الصين من انفصال تايوان عنها، ما دفع العالم إلى زيادة التسلح.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، سجلت نسبة حجم الإنفاق العسكري لأكبر 3 دول مُنفقة في عام 2022 وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا، نحو 56 في المئة من إجمالي الإنفاق العالمي، حيث زاد إنفاق أوروبا بـ480 مليار دولار.

أمريكا الأكثر إنفاقا

وسجلت الولايات المتحدة أكبر إنفاق عسكري، حيث أنفقت 877 مليار دولار، بنسبة 39% من إجمالي العسكري العالمي وأكثر من 3 أضعاف ما أنفقته الصين التي أنفقت 292 مليار دولار، في الوقت الذي سجل إنفاق دول آسيا وأوقيانوسيا مجتمعة 575 مليار دولار، وزاد إنفاق اليابان العسكري بنسبة 5.9% ليصل إلى 46 مليار دولار، في كانت بريطانيا صاحبة أكبر إنفاق عسكري في أوروبا بإجمالي 68.5 مليار دولار.