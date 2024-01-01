لأول مرة.. ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.7 تريليون دولار

أكد الدكتور محمد صالح الحربي، الخبير الاستراتيجي، أن حجم الإنفاق العسكري، على المستوى العالمي، ارتفع إلى 2.7 تريليون دولار خلال عام 2023، وذلك لأول مرة في التاريخ، وأوضح أن الإنفاق العسكري في القارة الأوروبية سجل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى أكثر من 13%.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية دينا سالم، اليوم الاثنين، أن أمريكا شهدت أكبر ميزانية عسكرية في تاريخها، وصلت إلى 877 مليار دولار، وقد تقترب من تريليون دولار، كما أن الإنفاق العسكري في دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 37 مليار دولار، من 23 مليار دولار في العام السابق.

وتابع أن السعودية شهدت أكبر ميزانية عسكرية في تاريخها أيضاً، تقدر بنحو 78.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6%، مشيراً إلى أن الحروب، كما يحدث في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي مضى عليها ما يقرب من سنتين، أدت إلى حالة من الرواج في الصناعات العسكرية، وارتفاع المبيعات العسكرية الأمريكية لتتجاوز نسبة 40% من حجم مبيعات الأسلحة في العالم.