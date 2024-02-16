التحالف الوطني بالبحيرة: توزيع أجهزة كهربائية على الأسر الأكثر احتياجا (صور)

شهدت قبل قليل قرية العزير، التابعة لمركز ومدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، انطلاق فعاليات جميعة رسالة أحد كيانات التحالف الوطني لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، إذ جرى توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية وأسطوانات الغاز والأسرة على 45 أسرة.

كما تم اختيار الأسر المستحقة من خلال عمل بحث ميداني لتحديد الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية من قبل عدد من المتخصصين في التحالف الوطني.

مبادرة التحالف الوطني في أبو حمص

الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق مبادرة الخير اليوم لتوزيع المواد الغذائية والملابس على الأسر الأكثر احتياجا، بقرية النخلة القبلية بمركز أبو حمص بالبحيرة، بمشاركة 100 متطوع من جميعة رسالة إحدى كيانات التحالف الوطني.

خلال فعالية قرية النخلة القبلية توزيع المواد الغذائية والملابس والأغطية على الأسر المحتاجة، وتنظيف المساجد بالإضافة إلى تقديم الهدايا للمسنين، في إطار دعم التحالف الوطني للأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.

طرق اختيار الأسر المستحقة

يشار أنه تم إجراء مسح ميداني على أرض الواقع لتحديد الخدمات الضرورية التي تحتاجها هذه الأسر، ومن ثم توفير الأجهزة غير المتوفرة، ضمن مبادرة «فرح قلبي».