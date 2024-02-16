باحث سياسي: الولايات المتحدة ألقت بمسئولية أوكرانيا على أوروبا

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث السياسي، إنه من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت أوكرانيا إلى الحضن الأوروبي، حيث لا تستطيع الولايات المتحدة أن تحارب على عدة جبهات.

وأوضح «الأفندي» خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز» أن أوروبا أصبحت الآن المسئولة عن المساعدات لأوكرانيا، وحتى الآن لم يتم التوقيع على حزمة المساعدات الأمريكية لأوكرانيا من قبل الكونجرس.

أمريكا تلعب بالنار ولا تأبه بالخطوط الحمراء

وأشار إلى أن أوروبا أصبحت هي المسئولة عن حماية أوكرانيا وتزويدها بالأسلحة، مضيفا أن هذا سيزيد من حدة الصراع المباشر، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بالنار ولا تأبه بالخطوط الحمراء ما سيؤدي لآثار وخيمة على أوروبا والعالم بأكمله.

زيلينسكي يتسول السلاح والمال

وتالع أن أوكرانيا الآن بحاجة إلى أي دعم أوروبي، حيث دُمرت كل البنى العسكرية، لذلك يحاول الرئيس الأوكراني «زيلينسكي» تسول السلاح والذخيرة والمال في محاولة للصمود، لكن على أرض الواقع هناك انهيار للقوة الأوكرانية على كل المحاور والجبهات.