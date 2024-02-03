«الصحفيين» تنظم ندوة لمناقشة كتاب «الحرب الروسية الأوكرانية» الاثنين المقبل

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب «الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع على عرش العالم» الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية لمكتبة الإسكندرية، الاثنين 5 فبراير الجاري، الساعة 6 مساء.

ندوة نقابة الصحفيين

وأوضحت النقابة أن الندوة سيشارك فيها الدكتور علي أحمد جاد أستاذ العلوم السياسية، ونخبة من الباحثين المشاركين في تحرير الكتاب، الذي يتناول تأثيرات الحرب على العالم اقتصاديًا، وسياسيًا، وإعلاميًا، وثقافيًا.

ولفتت اللجنة الثقافية إلى أن اللقاء سيديره الكاتب الصحفي بدار الهلال، محمد شلبي أمين، في قاعة طه حسين الدور الرابع بمبنى النقابة.

احتفالية بعنوان «يوم الثقافة الياباني»

وفي سياق متصل، تنظم لجنتا الثقافة والتدريب بنقابة الصحفيين بالتعاون مع قسم اللغة اليابانية بكلية الآداب جامعة القاهرة، في تمام الـ10 صباح غد، احتفالية بعنوان «يوم الثقافة الياباني»، وذلك بقاعة حسنين هيكل بالدور الرابع، لتشجيع الدارسين على مواصلة التقدم في دراسة اللغة والثقافة اليابانية.