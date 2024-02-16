علامات أولية تدل على إصابة طفلك بسرطان الدم.. يناقشها مسلسل «بدون سابق إنذار»

صدمة كبيرة تتعرض لها الأسرة، عندما تعلم بإصابة طفلها بمرض «سرطان الدم» بشكل مفاجئ، مثلما ظهر في برمو مسلسل «بدون سابق إنذار» الذي يعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة في شهر رمضان.

خلال أحداث المسلسل، ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد، التي تجسد شخصية ليلى، البالغة من العمر 28 عامًا، تردد كلمات مأساوية وعلامات الحزن تسيطر عليها.

«مشاكلك بتبان كبيرة لحد لما تيجي مشكلة تخليك تسأل نفسك هو أنا كنت بشتكي من إيه قبل كدا؟»، بهذه الكلمات ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد في برموا مسلسل «بدون سابق إنذار» الذي يدور حول إطار تشويقي اجتماعي للزوجين آسر ياسين وعائشة، اللذان يواجهان أزمة كبيرة بسبب مرض نجلهما بسرطان الدم.

يُجبر هذا المرض الزوجين على اتخاذ قرار سريع بإجراء عملية نقل نخاع العظام لنجلهما.

يعتبر مرض سرطان الدم من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الأطفال، وذلك بجانب سرطان الدماغ والأورام الليمفاوي وأيضًا الأورام الصلبة، وفقًا لما نشرته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يصاب كل عام 400 ألف طفل بالسرطان على مستوى العالم، مؤكدة أهمية الكشف المبكر من أجل زيادة نسبة الشفاء.

سرطان الدم يعد المرض الخبيث لخلايا الدم، ويعود مصدره إلى النّخاع العظمي، إذ أن المرض يتطرق إلى تطور خلية الدم الخبيثة بدون رقابة أو نضوج سليم، وتسيطر على النخاع الشوكي، وأيضًا يؤثر على فاعليته الطبيعية، وفقًا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

علامات الإصابة بسرطان الدم

هناك أعراض أولية عديدة، تدل على إصابة الطفل بمرض سرطان الدم، والتي منها:

- فقر الدم.

- الشعور بالإرهاق.

- شحوب البشرة.

- ميل المريض إلى النّزيف.

- التعرض للعدوى المتكرّرة.

- ظهور آلام في العظام.

- آلام في الرأس.

مضاعفات سرطان الدم عند الأطفال

يسبب سرطان الدم عند الأطفال مضاعفات عديدة، منها:

- نمو السرطان في موقع آخر.

- عودة السرطان بعد علاجه.

- مشاكل في القلب والرئتين.

- بطء النمو.

- صعوبة في التعلم.

- هشاشة العظام.