التشويق يسيطر على برومو مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين (فيديو)

طرحت الصفحة الرسمية لقناة «CBC Drama»، البرومو التشويقي الأول لمسلسل بدون سابق إنذار، للفنان آسر ياسين، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل عبر إحدى شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل البرومو التشويقي الأول لمسلسل بدون سابق إنذار

سيطر على البرومو الأول لمسلسل بدون سابق إنذار التشويق، إذ ظهرآسر ياسين، وهو داخل أحد المستشفيات.

وعلقت الصفحة الرسمية لقناة «CBC Drama»، على البرومو: «معلومة صغيرة بتعرفها بالصدفة ممكن تشقلب حياتك في يوم وليلة بدون سابق إنذار.. انتظروا النجم آسر ياسين في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة».

تفاصيل مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث المسلسل، في إطار تشويقي اجتماعي حول الزوجان آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، اللذان يتعرضان لأزمة كبيرة بسبب نجلهما، ويحاولان الخروج منها.

المسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد علي ماهر، وآخرين من اخراج هاني خليفة، وتأليف ألمي كفارنة، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.