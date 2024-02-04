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أبطال مسلسل «بدون سابق إنذار» يواصلون التصوير داخل مستشفى بالطريق الصحراوي

كتب:

أميرة عزالدين
05:26 م | الأحد 04 فبراير 2024
أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يخوض كل من الفنان آسر ياسين، والفنانة عائشة بن أحمد، تصوير مشاهدهما، ضمن أحداث مسلسل «بدون سابق إنذار»، استعدادًا للموسم الرمضاني المقبل، ويتضمن 15 حلقة.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

وكشف مصدر داخل العمل لـ«الوطن»، أنهم يواصلون التصوير داخل مستشفى بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، إذ يجرى تصوير مشاهد الحلقة الأولى، ومن المقرر أن يستمر التصوير طويلا داخل لوكيشن المستشفى لاعتماده على أغلب أحداث العمل.

أحداث وأبطال مسلسل بدون سابق إنذار

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقي اجتماعي حول الزوجان آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، واللذان يتعرضان لأزمة كبيرة بسبب نجلهما، ويحاولان الخروج منها.

المسلسل من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، نهال عنبر، أحمد علي ماهر، وآخرين من اخراج هاني خليفة، وتأليف  ألمي كفارنة، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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بقلم أميرة عزالدين