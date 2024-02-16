«طوارئ القناة» تحذر من طقس الساعات المقبلة.. أمطار وبردة

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مدن القناة وسيناء من طقس غير مستقر خلال الساعات القليلة المقبلة على محافظات القناة، بالتزامن مع حالة الطقس السيء التي تضرب البلاد خلال الفترة الجارية.

وقال بيان رسمي للشبكة، إن هناك تراجعا في درجات الحرارة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، على أن تسجل درجة الحرارة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، أي انخفاض درجتين عن طقس الأسبوع الماضي.

أماكن سقوط الأمطار علي مدن القناة

وقال بيان للشبكة إن هناك أجواء الشتوية في مدن بورسعيد وبورفؤاد والاسماعيلية والمراكز المختلفة التابعة لها خاصة المراكز الساحلية كالقنطرة شرق والقنطرة غرب وفايد إلى جانب مدن محافظة السويس .

وحذرت الشبكة المواطنين من السير على الطرق السريعة والصحراوية بسرعات عالية تزيد عن 60 كيلو في الساعة لعدم وقوع حوادث مرورية أو تعريض حياتهم للخطر، ودعت إلى ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة حال الخروج من المنازل في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من صباح غدا بسبب انخفاض درجة الحرارة.