هطول أمطار خفيفة على شمال سيناء وغيوم كثيفة تغطي سماء المنطقة

شهدت عدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على غالبية الأنحاء، شملت المناطق الساحلية لبئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح، وجبال وهضاب وسط سيناء.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان، أن الأمطار التي تساقطت كانت ما بين خفيفة إلى متوسطة، ولمدة نصف ساعة، وغير مؤثرة، موضحا أنه جرى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، والعمل على تسليك بيارات الصرف الصحي، وإقامة غرف تصريف جديدة، تحسبا لتساقط أمطار غزيرة.

متابعة التطورات المناخية بشمال سيناء

وأوضح مجلس المدينة، أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار الساعة، لمتابعة التطورات لحظة بلحظة، بالتنسيق مع مدراء الأقسام والمديريات والأحياء والتجمعات السكنية بمدينة العريش.

وكان المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش قد أكد في بيان، أن الأجواء المناخية غير مستقرة، وهناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واحتمالية تساقط أمطار غزيرة أخرى على الأنحاء كافة.

هبوب رياح باردة على جميع الأنحاء

وأضاف المرصد، أن شمال سيناء تشهد هبوب رياح شمالية شرقية باردة، وتزيد سرعة الرياح في المناطق الصحراوية والساحلية للمحافظة.

يذكر أن رياح شديدة محملة بالأتربة وعواصف ضربت جميع المناطق بشمال ووسط سيناء اليوم، دون أن تتسبب في أي مشكلات، بحسب بيان مجلس مدينة العريش.