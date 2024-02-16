حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، كما حذرت من أمطار في القاهرة الكبرى والتي تكون خفيفة ومتوسطة ورعدية في بعض الأحيان، إذ يسود طقس بارد على السواحل الغربية، دافئ على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم وتحذيرات من أمطار القاهرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس مع التحذير من أمطار القاهرة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وسيناء.

كما لفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وبورسعيد والإسكندرية ومطروح، يصاحبها سقوط لحبات البرد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 18 10

6 أكتوبر 17 09

بنها 18 11

دمنهور 17 11

وادي النطرون 18 11

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 11

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 17 10

طنطا 17 10

دمياط 18 13

بورسعيد 19 12

الاسماعيلية 18 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 10

رأس سدر 22 13

نخل 18 08

كاترين 10 03

الطور 21 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 16 10

العلمين 16 10

مطروح 15 11

السلوم 15 09

سيوة 17 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 22 13

سفاجا 22 12

مرسى علم 23 13

شلاتين 27 17

حلايب 24 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 19 09

بني سويف 19 09

المنيا 19 06

أسيوط 20 07

سوهاج 20 08

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 21 10

الوادي الجديد 20 06

أبو سمبل 20 09