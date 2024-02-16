مصطفى وزيري: عثرنا على تماثيل برونزية و 5 أسود محنطة لا مثيل لها في العالم

روى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قصصًا مختلفة عن اكتشافات مصر الأثرية، وأبرز المومياوات المكتشفة حديثًا والتماثيل البرونزية، موضحاً أن 250 بعثة أجنبية تعمل في مصر، وعلى مدار الـ 6 سنوات الماضية، تمكنت مصر من إبهار العالم باكتشافات حدثت بأيادي مصرية.

وأضاف في فيديو منشور على الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر بدأت أعمال الحفائر عام 2016 وتم اكتشاف مقابر كثيرة في البر الغربي بالأقصر، وفي ذراع أبوالنجا، ومنطقة سقارة حيث وُجد جبل 1000 متر مكعب، وتم رفع «الرديم» من عليه في أبريل 2018 وبعد 6 شهور تم اكتشاف مقبرة ترجع للأسرة الخامسة أي عمرها 4400 سنة، وبها 65 تمثالا منحوتا في حالة أكثر من رائعة.

اكتشاف 75 تابوتا حجريا

وأضاف مصطفى وزيري، أنه عام 2019 في تونة الجبل في منطقة الغُريفة عمل فريق ترميم وحفائر لمدة 8 شهور، وتم اكتشاف 75 تابوتا حجريا و45 مقبرة و10 آلاف تمثال من الخشب، لافتاً إلى أن حفائر منطقة سقارة وجدت خبيئة مومياوات حيوانية أي 500 قطة مُحنطة، لأن هذا المكان كان مُخصصا للمعبد الجنائزي الخاص بالإله «باست» القطة، ووُجد أيضاً خبيئة تماثيل برونزية من 150 تمثالا للقطط وُضعت في المتحف المصري في التحرير.

آبار بها توابيت خشبية ومومياوات

كما تم اكتشاف مومياوات أسد صغير، وبحسب الدكتور مصطفى وزيري: «محدش اكتشف مومياء لشبل أسد في العالم كله واحنا لقينا 5»، فضلاً عن اكتشاف مومياء النسناس وصندوق من الحجر الجيري بداخله جعران، فضلاً عن اكتشاف آبار تحت الأرض، البئر الأول بعمق 12 مترا وجد به 50 تابوتا خشبيا وبئر به 157 تابوتا، وبئر ثالث به 250 تابوتا وتم عمل مخزن في سقارة لمئات التوابيت الخشبية والمومياوات.