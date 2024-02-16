ضبط 9 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل عقارين في المعصرة بالقاهرة
كتب:
محمد بركات
12:42 م | الجمعة 16 فبراير 2024
الداخلية
كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن قيام 9 أشخاص، بالتنقيب عن الآثار أسفل عقارين بدائرة قسم شرطة المعصرة.
عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقارين وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها 2×3 متر، وبعمق 15 مترا وأدوات التنقيب).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.