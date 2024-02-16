مايان السيد تشارك البوستر الدعائي لشخصيتها في مسلسل «إمبراطورية ميم»

شاركت الفنانة مايان السيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن البوستر الدعائي لشخصيتها في مسلسل «إمبراطورية ميم»، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني.

ونشرت مايان السيد البوستر الدعائي للمسلسل كاشفة عن اسم شخصيتها قائلة: مادي في إمبراطورية ميم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم خالد النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى ونور النبوي وهاجر السراج، مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.