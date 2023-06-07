مصدر: مايان السيد كانت مرشحة لفيلم «أولاد حريم كريم» لكن لم نتعاقد معها

يواصل أبطال فيلم «أولاد حريم كريم» تصوير مشاهدهم تحت قيادة المخرج علي إدريس، تمهيدًا لطرح العمل، نهاية العام الجاري بدور العرض، بينما الموعد النهائي للعرض لم يُحدد حتى الآن.

وفوجئ الجمهور، بخبر انضمام رنا رئيس لأبطال الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، وذلك بعدما جرى الإعلان عن انضمام مايان السيد، للظهور أمام تيام مصطفى قمر، لتُثار أنباء حول استبعادها في اللحظات الأخيرة من العمل.

وعملت «الوطن»، من مصدر داخل العمل، أنّ صُنّاع فيلم «أولاد حريم كريم» لم يتعاقدوا مع مايان السيد من الأساس، بينما كانت مُرشحة بالفعل للمُشاركة في العمل، وجمعتهم جلسة نقاشية وحيدة، للوقوف على تفاصيل الدور، بينما لم يُجر الاتصال بها مُجددًا، إذ كانت مُجرد ترشيح فقط، لينتقل الدور إلى رنا رئيس.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.