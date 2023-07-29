مايان السيد تهنئ هنادي مهنا بعيد ميلادها: «ألطف الناس»

حرصت الفنانة مايان السيد، أمس، على الاحتفال بعيد ميلاد صديقتها الفنانة هنادي مهنا، الـ25، فهي من مواليد 28 يوليو 1997.

مايان السيد تحتفل بعيد ميلاد هنادي مهنا

ونشرت مايان السيد صورة عبر خاصية «استوري» حسابها على «إنستجرام»، رفقة هنادي مهنا، وعلقت عليها: «أسعد أعياد الميلاد لواحدة من ألطف الناس.. عسى أن تكون حياتك مليئة بالسعادة والحب والنجاح.. الجميلة دودي.. أحبك».

وفي وقت سابق، نشر كل من مايان السيد وهنادي مهنا، فيديو طريفا على «تيك توك»، للمشاركة في تحدي مهرجان «مالك يا صاحبي احكيلي».

مايان السيد تشارك في دراما رمضان 2024 بمسلسل «قصة مدينة»

وفى سياق آخر، تعاقدت الفنانة مايان السيد، على المشاركة في مسلسل «قصة مدينة»، المقرر عرضه بدراما رمضان 2024، والمكون من 15 حلقة، بطولة محمد ممدوح، أحمد أمين، ركين سعد وأحمد داش، من إخراج كاملة أبو ذكري.