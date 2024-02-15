مايان السيد تعيد شخصية مديحة في «إمبراطورية ميم» خلال السباق الرمضاني

خلال السباق الرمضاني الذي ينتظره الكثيرون، يخوض مجموعة من النجوم، تجربة إعادة أحد أفلام كلاسيكيات السينما المصرية «إمبراطورية ميم»، لـ المخرج حسين كمال، والأديب الراحل إحسان عبد القدوس، الذي صدر عام 1972.

وأخذ الفيلم الذي يعد النسخة الأصلية، بقصة قصيرة للكاتب إحسان عبد القدوس، ضمن مجموعته القصصية «بنت السلطان»، وبعد أكثر من نصف قرن، يعيد النجم خالد النبوي تقديم معالجة عصرية للقصة، بما يتناسب مع مشكلات مجتمعنا المصري، والجيل في الوقت الحالي، من إنتاج الشركة «المتحدة».

وخلال موسم رمضان 2024، يعرض مسلسل «إمبراطورية ميم»، وتؤدي الفنانة مايان السيد دور «مديحة»، التي كانت تجسده الفنانة الراحة «حياة قنديل»، وكانت الابنة الأكبر لـ منى «فاتن حمامة»، ظهرت في دور الفتاة المتمردة على العادات والتقاليد والتفرقة بين تربية الفتاة والولد.

وناقش الفيلم، عددا من القضايا التي تخص الأسرة والمشكلات الإجتماعية، وعلى مدار الـ30 حلقة طوال شهر رمضان، يبرز الكاتب محمد سليمان معالجة عصرية للقصة، تتناسب مع مشكلات المجتمع المصري خلال الوقت الحالي.

وخلال فيديو على منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أجابت الفنانة مايان السيد عن أسئلة حول تصوير مسلسل «إمبراطورية ميم»، قائلة إنها تجسد شخصية مادي «مديحة» أن الشخصية تشبهها بنسبة 50%.

ونصحت المشاهدين بأن لا يرتدوا نظارة شمس في المساء مثل الشخصية في المسلسل، وعلى سؤال «مين بيأكل أكتر خلال الكواليس، قال: أنا ونور النبوي».

«مين بيجي بدري عن ميعادة؟ كل الناس»، وعلى تساؤل من المشاغب ردت بـ كل الأبناء، والشخص المحترم قالت الأستاذ خالد النبوي، والفاشونستيا هي «أنا»، والشخصية الرومانسية «مروان»، وتعقيبًا على الإمبراطورية في المسلسل، قالت إن لديها إمبراطورية في المنزل، وهي «مايان ومايدا ميس ومريم»، وعن استكمال المسيرة قالت «لا هوقفها هنا».

أحداث الفيلم الشهير «إمبراطورية ميم»، دارت حول الأم الأرملة منى، التي جسدت دورها الفنانة الراحلة «فاتن حمامة»، وكانت تعمل مديرة بوزارة التربية والتعليم، وتعاني من مشكلات مختلفة مع أولادها، الـ الذين كانوا في مراحل تعليم مختلفة.

وبسبب تضيقها عليهم في الأوامر وطريقة العيش، يقررون إجراء انتخابات لترشيح أحدهم، وتعرفت خلال الفيلم على رجل الأعمال أحمد رأفت، الذي جسد دوره النجم الراحل «أحمد مظهر»، لكنها لا تستسلم بسهولة لمشاعرها بسبب تفرغها لأبنائها.

من هي حياة قنديل.. صاحبة شخصية مديحة في فيلم إمبراطورية ميم؟

- ولدت حياة قنديل في 23 نوفمبر عام 1951.

- ظهرت عليها موهبة حب الفن، منذ أن كانت طفلة صغيرة، وشاركت في برامج الأطفال، ما جعلها لا تستطيع أن تكمل دراستها واكتفت بدبلوم تجارة.

- تزوجت من الفنان فكري أباظة شقيق الفنان الراحل رشدي أباظة، وقررت الاعتزال بعدها من أجل تربية ابنتها.

- قدمت أكثر من 30 فيلما، بينها «السكرية، الرصاصة لا تزال في جيبي، صوت الحب، إمبراطورية ميم، حتى آخر العمر».