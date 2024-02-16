إبراهيم السمان يروج لشخصيته في مسلسل «حق عرب»

روّج الفنان إبراهيم السمان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن شخصيته في مسلسل حق عرب والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024.

ونشر إبراهيم السمان البوستر الدعائي الذي يحمل صورته كاشفا عن اسم الشخصية التي يجسدها في المسلسل قائلا: بسم الله توكلنا على الله.. انتظروني في رمضان، محسن في حق عرب بطولة أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، إنتاج: تامر مرسي.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في مسلسل حق عرب عدد من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ووفاء عامر ورياض الخولي ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.