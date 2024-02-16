رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إبراهيم السمان يروج لشخصيته في مسلسل «حق عرب»

كتب:

ياسمين محمود
08:41 م | الجمعة 16 فبراير 2024
إبراهيم السمان

إبراهيم السمان

روّج الفنان إبراهيم السمان عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن شخصيته في مسلسل حق عرب والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2024.

ونشر إبراهيم السمان البوستر الدعائي الذي يحمل صورته كاشفا عن اسم الشخصية التي يجسدها في المسلسل قائلا: بسم الله توكلنا على الله.. انتظروني في رمضان، محسن في حق عرب بطولة أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، إشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، إنتاج: تامر مرسي.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في مسلسل حق عرب عدد من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ووفاء عامر ورياض الخولي ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

اقرأ المزيد:

الفنان إبراهيم السمان يعلن وفاة والده: ضهري اتكسر

الفنان إبراهيم السمان يعلن وفاة عمه: كان نِعم الأب للجميع

إبراهيم السمان ينفي فبركة أول جزء لـ"كريزي مان": أنفي اتكسر بسبب مقلب

إبراهيم السمان: جزء جديد من "كريزي تاكسي" قريبا
بقلم ياسمين محمود