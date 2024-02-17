فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق في كفر الشيخ للصيانة

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة دسوق لمدة 4 ساعات، اليوم الثلاثاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وذكر بيان صادر عن هندسة كهرباء دسوق، أنّ المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي اليوم السبت بمدينة دسوق هي «شارع الشركات، وأرض مفتاح، والكشلة، وشارع الجيش»، من الساعة التاسعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم.

إجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات

وأهابت هندسة كهرباء دسوق بأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس الواقعة في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بتدبير احتياجاتهم، حتى عودته مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية والطارئة اللازمة.