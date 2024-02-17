«جمعة جبر الخواطر» لحوم مجاناً وعلاج بنصف الثمن لأهالي بيلا

تحت شعار «جمعة جبر الخواطر» أطلق عدد من أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ مبادرة مجتمعية لتوزيع السلع الغذائية واللحوم والملابس والمساعدات المالية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

مبادرة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

المبادرة المجتمعية شارك فيها عدد كبير من أصحاب محلات الجملة في مدينة بيلا كما شارك فيها أيضاً عدد من الأطباء وأخصائيي التحاليل الطبية والصيادلة، ضاربين المثل في المشاركة المجتمعية والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وشارك الأطفال في عمليات التعبئة والتجهيز، للتدريب على العمل الخيري.

«حبينا نطلق مبادرة مجتمعية جديدة للتخفيف عن أهلنا من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في مركز ومدينة بيلا فاجات في بالنا بكرة إننا ننظم مبادرة ونسميها جمعة جبر الخواطر وبالفعل بدأنا نجهز للمبادرة وتجار كبار شاركوا معانا بسلع غذائية ولحوم وفسيخ وملابس ومبالغ مالية»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمود عبد الوهاب، أحد المسؤولين عن المبادرة حديثه لـ«الوطن».

«عبد الوهاب»: المبادرة حققت نجاحاً كبيراً

300 كيلو لحوم، 60 كيلو فسيخ، 700 كيس مكرونة، 20 كيلو لبن، 150 علبة كحك و25 ألف جنيه نقدية تبرعات وملابس شارك بها أهالي بيلا في مبادرة «جمعة جبر الخواطر» وفقاً لـ«عبد الوهاب»: «وزعنا كل التبرعات على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وخاصةً الأرامل والمطلقات والمديونين من النساء، والمبادرة حققت نجاحاً كبيراً».

لم تقتصر مبادرة «جمعة جبر الخواطر» على مشاركة التجار والأهالي فقط بل أيضاً شارك عدد من الأطباء بتخفيض ثمن الكشوفات والتحاليل الطبية والأدوية للمرضي في إطار المبادرة بحسب «عبد الوهاب»: «في أطباء كتير شاركوا في المبادرة سواء بتخفيض ثمن الكشوفات إلى النصف أو بتحمل الكشف كاملاً، وفي معامل تحاليل شاركت في المبادرة وكمان صيدليات، وناويين تكرار التجربة خلال الفترة المقبلة».