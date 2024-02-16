«تحيا مصر»: وصول قوافل أبواب الخير إلى محافظات المرحلة الأولى لدعم الأكثر احتياجا

أعلن صندوق تحيا مصر، وصول قافلة أبواب الخير المقدمة من الصندوق لرعاية 5 ملايين مواطن، إلى محافظات قنا والأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة، قبل شهر رمضان، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

وبحسب صندوق تحيا مصر، قوافل أبواب الخير تأتي في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ حزمة برامج إضافية للفئات الأولى بالرعاية، حيث يستهدف الصندوق إطلاق حملة لإفطار 3 ملايين صائم خلال شهر رمضان، إضافة إلى تجهيز 1000 عروسة من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بجميع المستلزمات خلال شهر رمضان.

وأشار الصندوق في بيان، إلى أن إطلاق قوافل مبادرة أبواب الخير ستتم تباعًا إلى كافة محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن أولى قوافل المبادرة انطلقت إلى محافظات القاهرة والجيزة وقنا والأقصر وأسوان ضمن المرحلة الأولى.