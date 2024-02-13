«تحيا مصر»: وصول قوافل أبواب الخير إلى قنا لدعم الأكثر احتياجا

أعلن صندوق تحيا مصر، وصول قافلة أبواب الخير المقدمة من الصندوق لرعاية 5 ملايين مواطن، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية بمختلف أنحاء الجمهورية إلى محافظة قنا.

وصول قوافل أبواب الخير إلى قنا

وبحسب صندوق تحيا مصر، تستهدف قوافل أبواب الخير توفير مليون كرتونة مواد غذائية، بما يعادل 12 ألفا و300 طن من المواد الغذائية، مشيرا إلى أنّ القوافل تنطلق خلال المرحلة الأولى إلى 5 محافظات، وهي «قنا، الجيزة، القاهرة، الأقصر، وأسوان».

وأشار الصندوق إلى أنّ قوافل أبواب الخير تأتي في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، وجار تنفيذ حزمة برامج إضافية للفئات الأولى بالرعاية، حيث يستهدف إطلاق حملة لإفطار 3 ملايين صائم خلال شهر رمضان، إضافة إلى تجهيز 1000 عروسة من الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج بجميع المستلزمات خلال شهر رمضان.