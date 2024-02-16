حملات تموينية مكثفة في المحافظات لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

على مدار أسبوع متواصل، داهمت مباحث التموين بالتعاون مع مديريات التموين، وقوات إنفاذ القانون حملات على المخازن الكبرى للسلع الاستراتيجية الغذائية، لمنع احتكارها وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

حملات في الإسماعيلية

وشنت الجهات المختصة حملة رقابية على المخازن في نطاق مركز الإسماعيلية ومركز القنطرة غرب قبل بيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة، ونجحت الشركة في ضبط أكثر من طن من الزيت المُدعم وكمية من الزيت الحر، وصفائح السمن، ونصف طن مكرونة.

كما ضبطت الحملة أحد مستودعات الدقيق وبداخله كمية كبيرة من دقيق بلدي مُدعم المفتوحة، بهدف الاستيلاء عليها وتفريغها فى شكائر أخرى، فيما داهمت حملة مخازن أخرى بمركز الإسماعيلية ضبط بداخلها أكثر من 30 طنا من السكر والأرز.

ضبط فول في المنوفية وسكر ومكرونة في الشرقية

وفي المنوفية ضبطت حملة مكبرة أحد المحال التجارية في مركز بركة السبع وبداخله 1.6 طن فول مدشوش مجهول المصدر، فيما تم ضبط كمية كبيرة من السكر الحر داخل أحد المحال بمدينة تلا وضبط طن من الدقيق قبل بيعه في السوق السوداء.

وتمكنت حملة مكبرة لمباحث التموين في الشرقية من ضبط سيارة نقل محمل على متنها 18 طنا و200 كيلوجرام من المكرونة بغرض تهريبها وإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح.

كما داهمت حملة مخزن وضبطت بداخله كمية كبيرة من السكر بدون مستندات بيع، قبل بيعه بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع وتخفظت الشرطة على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ضبط 5 أطنان سكر في قنا

وفي قنا، تمكنت مأمورية لمتابعة الأسواق من ضبط سيارة محملة بـ5 أطنان من السكر والأرز، مجهول المصدر، في مركز ومدينة قنا ضمن الحملات التي شهدتها المخازن والمحال على مدار الأسبوع الماضي.