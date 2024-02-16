أسعار السكر في معارض أهلا رمضان بالبحر الأحمر.. تخفيضات تصل 30%

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يبحث المواطنون عن أسعار ومعارض أهلا رمضان 2024، حيث يوجد تخفيضات على أسعار السلع الغذائية الأساسية، تناسب احتياجات المواطنين خاصة السلع الاستراتيجية وياميش رمضان، والسكر والزيت دائما هي أهم مطالب المواطنين في ظل حرص الدولة على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

معارض أهلا رمضان 2024‪

وأعلنت وزارة التموين توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية في معارض أهلا رمضان، خاصة السكر والزيت.

يقول شاذلى عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معارض أهلا رمضان في جميع المحافظات، تقدم تخفيضات.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان

وأضاف شاذلى عايش، أن سعر الزيت في معارض أهلا رمضان يبدأ من 50 جنيها، وسعر كيلو السكر27 جنيها، طوال فترة معارض أهلا رمضان خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا توافر جميع السلع الاستراتيجية وياميش رمضان، واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة على أن تبدأ الخصومات من 15 %و تصل نسبة التخفيضات إلى 30%.

افتتاح معارض أهلا رمضان بالمحافظات

ويحرص محافظوا الأقاليم على افتتاح معارض أهلا رمضان 2024‪ خلال الأيام القليلة المقبلة بالقاهرة الجيزة وجميع محافظات الأقاليم، لخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطنين طبقا توجهات القيادة السياسية لتوفير السلع بأسعار مخفضة.