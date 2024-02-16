فرنسا تعلن تقديم 3 مليارات يورو دعما عسكريا إضافيا لأوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس الروسي أصبح جهة فاعلة لعدم الاستقرار العالمي، وروسيا تنكر سيادة أوكرانيا على أراضيها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «سنواصل دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وأوكرانيا تحارب روسيا من أجل الأمن الأوروبي، وروسيا فقدت مصداقيتها على المسرح الدولي».

وتابع: «آمل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، وفاة المعارض «نافالني» تعبر عن ضعف الكرملين والخوف من أي معارضة، وفرنسا تعلن تقديم ثلاثة مليارات يورو دعمًا عسكريًا إضافيًا لأوكرانيا».