دينا فؤاد تروج لمسلسل «حق عرب» قبل عرضه في رمضان (فيديو)

روّجت الفنانة دينا فؤاد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، لمسلسل «حق عرب» المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشرت دينا فؤاد البرومو الدعائي لمسلسل حق عرب وعلقت قائلة: بسم الله توكلنا على الله، حق عرب رمضان 2024 إنتاج: شركة سينرحى تأليف: محمود حمدان إخراج: إسماعيل فاروق دعواتكم.

أبطال مسلسل حق عرب

ويضم مسلسل حق عرب عددا من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ووفاء عامر ورياض الخولي ووليد فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.