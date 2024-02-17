أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا زي المحلات.. «مش هتاخد 10 دقايق»

البيتزا من الأكلات المفضلة لدى الكثير خاصة الأطفال نظرا لمذاقها اللذيذ، لذلك تحرص الكثير من الأمهات على تحضيرها في المنزل بأنواعها المختلفة، ما يجعلهن يبحثن عن أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا وتكون مثل المحلات.

مكونات عجينة البيتزا

خطوات بسيطة وسهلة يمكن خلالها تحضير عجينة البيترا في 10 دقائق في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل عجينة البيتزا، من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» وتأتي المقادير كلتالي:

2 كوب من الدقيق

2 ملعقة من الزيت

2 ملعقة صغيرة من الخميرة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من السكر

كوب ماء دافئ

طريقة عجينة البيتزا الهشة

وقدمت الشيف غادة طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة وذلك من خلال برنامجها «زعفران وفانيلا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، حيث جاء المكونات كالتالي:

- 400 جرام دقيق

- ملعقة صغيرة خميرة فورية

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة ملح

- ملعقة صغيرة زعتر

- ملعقة صغيرة سكر أبيض

- 250 ملليلتر ماء دافئ

طريقة التحضير

- في البداية يسخن الفرن جيدا.

- يجب خلط الدقيق والملح والسكر والزعتر والخميرة في إناء كبير ويضاف الزيت والماء الدافئ،

- يتم بعد ذلك عجن المكونات حتى يتماسك.

- يترك العجين عشر دقائق.

- افرد العجين في صينية مستديرة.

- إضافة صلصة الطماطم وباقي مكونات الحشوة.

- تدخل البيتزا في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 20-25 دقيقة، وتقدم ساخنة.