اليوم الـ133 للحرب على غزة.. الفصائل تدعو لتوسيع الاشتباك وجدل في إسرائيل

شهد اليوم الـ133 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الذي وافق الجمعة 16 فبراير، أحداثا عدة مع دخول الحرب الإسرائيلية شهرها الخامس واستمرار ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين.

بيان الفصائل الفلسطينية

وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا، تشير فيه إلى أن طوفان الأقصى سيكون شاهدا على إزالة الكيان الإسرائيلي من المنطقة، لافتةً في الوقت ذاته إلى دعوته الشعب الفلسطيني لتوسيع دائرة الاشتباك في إسرائيل في مختلف الأماكن وليس في غزة فقط، مشيرا إلى أن هناك عمليات نفذتها الفصائل لن يتم الكشف عنها حاليا لاحتياطات أمنية.

نفي مصري هام

في الوقت نفسه خرج ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ينفي شروع مصر في إنشاء جدار عازل مع غزة، مؤكدا وجوده منذ فترة طويلة قبل أحداث القطاع لحماية حدودها، نافيا إعداد مصر لتشييد وحدات إيواء الفلسطينيين في المنطقة المحازية للحدود مع قطاع غزة.

نقاشات في إسرائيل على صفيح ساخن

وفي إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، يوم الأحد المقبل مناقشة حول قضية المسجد الأقصى بمشاركة جانتس وآيزنكون ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بعد أن طالب الأخير بعدم السماح للمسلمين من الضفة الغربية بأن يدخلوا المسجد خلال شهر رمضان الكريم وسط تهديدات حزبية بحل وحدة الحرب الإسرائيلية.

الأونروا: وضع كارثي في غزة

كشفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، عن تدمير 84% من المرافق المدمر في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 28 ألف شخص أغلبهم من النساء والأطفال.