إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة واحتراقها بالكامل بمنشأة القناطر

أصيب 5 أشخاص، اليوم، في انقلاب سيارة واحتراقها بالكامل بمنشأة القناطر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة واحتراقها بالكامل بمنشأة القناطر، بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وتبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها أشرف، 60 سنة، سائق، اختلت عجلة القيادة بيده بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، مما أدى إلى انقلابها واحتراقها بالكامل.

وتسبب ذلك في إصابة محمد، 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورضا، 45 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، ومحمد، 22 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى، 27 سنة، مصاب بكسر في العمود الفقري، وجميعهم عمال.

تم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، وتولت النيابة التحقيق.