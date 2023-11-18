القبض على عاطلين بتهمة بالنصب على المواطنين في منشأة القناطر 

ألقت مباحث منشأة القناطر بأشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث القبض عاطلين قاموا بالنصب على مواطنين فى منشأة القناطر، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقى اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية اخطارا من المقدم احمد عكاشة رئيس المباحث يفيد فيه حضور 3 أشخاص إلى ديوان القسم وحرروا محضرا ضد شخصان قاموا يالاسيلاء منهم ومن اخرين على مبالغ ماليه نظير ايهامهم بإحضار تأشيرات حج لسفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج الحج والعمره وبعد اخذ المبالغ المالية لم يقوموا بإحضار التأشيرات، على الفور تم تشكيل فريق بحث بأشراف اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية، بالبحث والتحرى القى القبض عليهما وبمواجهتهما أمام المقدم احمد عكاشة رئيس المباحث اقروا بأرتكابهما الواقعة وأنهم قاموا بأخذ مبلغ مائة ألف وثلاثون جنيها من 17 شخصا وأنهم تاخروا فى إنهاء الإجراءات.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل وأحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.