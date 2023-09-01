انقلاب سيارة نقل دون إصابات في منشأة القناطر بالجيزة

انقلبت سيارة نقل بمقطورة بطريق إسكندرية الصحراوي بالجيزة وسقطت حمولتها دون أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث منشأة القناطر يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة نقل مقطورة بطريق إسكندرية الصحراوي دائرة القسم.

انتقال المباحث

على الفور انتقل المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث وتبين أثناء سير سيارة مقطورة محملة بالزلط قيادة سائق 40 سنة اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوط حمولتها دون أي إصابات، وحدوث تلفيات بسور مطلع الكوبري، تم التحفظ على السيارة وقائدها، وتم رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.