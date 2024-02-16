موقف تعطيل الدراسة غدا في كفر الشيخ بسبب موجة الطقس السيئ

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ عن موقف تعطيل الدراسة غداً في كفر الشيخ بسبب موجة الطقس السيء التي ضربت المحافظة على مدار الأيام الماضية وما زالت مستمرة حتى الآن، وازدادت حدتها على السواحل الشمالية للمحافظة، بسبب المنخفض الجوي.

موقف تعطيل الدراسة غداً في كفر الشيخ

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه بعد مراجعة التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لم يصدر حتى الآن أي قرار عن تعطيل الدراسة غداً في كفر الشيخ، وهو ما يٌعني انتظام الدراسة بشكل طبيعي غداً السبت، للمدارس التي تعمل في ذلك اليوم.

وأوضح المصدر، أنّ قرار تعطيل الدراسة غداً في كفر الشيخ كان من الممكن أنّ يصدر في حال التخوف من استمرار سوء الأحوال الجوية، لكن التقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية تُشير إلى أنّ هناك تحسنا طفيفا في الأحوال الجوية وهو ما يُساعد على انتظام الدراسة، وتوافد الطلاب على المدارس دون قلق عليهم.

سوء الأحوال الجوية

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرر تعطيل الدراسة، يوم الخميس الماضي، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.