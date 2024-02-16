فتح باب تقديم طلبات حق الانتفاع للملحقات الشاغرة بـ10 مساجد بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة العليا للخدمات الإسلامية بوزارة الأوقاف عن فتح باب تقديم طلبات حق الانتفاع للملحقات الشاغرة بالمساجد على مستوى الجمهورية، ومنها 10 مساجد بمحافظة كفر الشيخ، بمساحات مختلفة ومواقع متميزة، تصلح لجميع أنشطة اللجنة العليا للخدمات الإسلامية، المتمثلة في «حضانات - مكاتب تحفيظ - عيادات - مكاتب إدارية - أنشطة اجتماعية وتجارية».

الملحقات الشاغرة بمساجد محافظة كفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنته وزارة الأوقاف، فإنّ الملحقات الشاغرة بمساجد محافظة كفر الشيخ بمراكز «كفر الشيخ، وقلين، وبلطيم، وبيلا، وسيدي سالم، والرياض» وهي كالتالي:

1- ملحقات مسجد النور بقرية الحمراوي بمركز كفر الشيخ بمساحة 140م2.

2- ملحقات مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ بمساحة 70م2.

3- ملحقات مسجد البيومي بقرية قونة بمركز قلين بمساحة 720م2.

4- ملحقات مسجد السكة الحديد بقرية نشرت بمركز قلين بمساحة 500م2.

5- ملحقات مسجد القدس بمركز بلطيم بمساحة 102.5م2.

6- ملحقات مسجد التقوى بمركز بيلا بمساحة 140م2.

7- ملحقات مسجد المجمع الإسلامي بقرية أبو منيسي بمركز كفر الشيخ بمساحة 124م2.

8- ملحقات مسجد عبده خليفة بقرية الطايفة بمركز كفر الشيخ بمساحة 138م2.

9- ملحقات مسجد أبو متولي بقرية أبو متولي بمركز سيدي سالم بمساحة 144م2.

10- ملحقات مسجد مخالي بمركز الرياض بمساحة 65م2.

كيفية تقديم الطلبات

وتقدم الطلبات على الرابط التالي من هنا، في موعد أقصاه 15 يوماً من تاريخ نشر الإعلان، ولا يلتفت لأي طلب يتم تقديمه بعد الموعد المحدد للإعلان أو عن طريق التسجيل بالموقع.

ويتم ملئ نموذج طلبات حق الانتفاع الورقية بمديرية أوقاف كفر الشيخ فور إرسال أسماء المتقدمين على الموقع، وسيتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة بالمديرية.