سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك، ثباتا ملحوظا في عدد كبير من البنوك، إذ سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجّل 30.95 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجّل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.