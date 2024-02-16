محكمة أمريكية تلزم ترامب بدفع 335 مليون دولار غرامة.. ماذا فعل؟

أصدرت محكمة بالولايات المتحدة الأمريكية قبل قليل، حكما ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يقضي بإلزامه بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في اتهامه بالاحتيال المدني، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

منع من إدارة الشركة في ولاية نيويورك لـ 3 سنوات

وأعلن الحكم القاضي آرثر إنجورون في نيويورك، بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح لترامب بإدارة شركة في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات.

اتهامات بالتلاعب

وكانت القضية المدنية تتعلق بمستقبل إمبراطورية الشركات التابعة للرئيس الأمريكي السابق، واتهم ممثلو الادعاء ترامب وأبنائه وموظفيه بالتلاعب بقيمة منظمة ترامب لسنوات، من أجل الحصول على قروض وعقود تأمين أرخص، وأكد القاضي إنجورون ذلك بالفعل قبل المحاكمة، لذلك كانت الإجراءات في المقام الأول تتعلق بتحديد العقوبات المحتملة والتهم الأخرى، وخلال المحاكمة تم استجواب ترامب نفسه وعدد من أبنائه.

تهم عدة في انتظار ترامب

ولم يكن هناك تهديد بالسجن أو تأثير مباشر على سعي ترامب للرئاسة في القضية المدنية، ومع ذلك فإن ترامب متورط حاليًا في عدد من الإجراءات الأخرى، وأكد القاضي مؤخرًا بدء المحاكمة فيما يتعلق بدفع أموال سرية لممثلة إباحية سابقة في 25 مارس، وستكون هذه أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، ويجري الإعداد لثلاث محاكمات جنائية أخرى، بما في ذلك محاكمات تتعلق بمزاعم محاولة التلاعب بالانتخابات، كما تجري محاكمات مدنية.