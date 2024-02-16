سر ظهور الأهلي بشارة سوداء في لقاء شباب بلوزداد.. ماذا طلب من «كاف»؟

في خطوة ومشهد إنساني، يظهر 11 لاعبًا من أبناء الأهلي خلال دقائق بشارة سوداء على ذراعهم، خلال المباراة التي ستجمع المارد الأحمر، في الجزائز على أرض ملعب الخصم شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في إطار الجولة الرابعة والمؤجلة بسبب وصول الأحمر إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سر ظهور لاعبي الأهلي بالشارة الحمراء في لقاء شباب بلوزداد

الأهلي سيظهر بشارة سوداء، وذلك من أجل نعي وتكريم نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الراحل العامري فاروق، في أول مباراة رسمية بعد الوفاة، إثر تعرضه لنزيف حاد في المخ، بسبب معاناته من مرض منذ الصغر لازمه طوال حياته حتى تسبب في رحيله، قبل أسابيع، وسط حالة وحزن تركها داخل الأوساط الرياضية لما كان يملكه من حب وتقدير من الجميع.

الأهلي تواصل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل الحصول علي إذن لظهور لاعبيه بشارة سوداء، تكريما لروح الراحل العامري فاروق، وجاء رد «كاف» بالموافقة الفورية على طلب إدارة المارد الأحمر، الذي يرغب في تكريم أحد أعمدة النادي وكوادره والنائب السابق للقلعة الحمراء كما أنه كان وزيرا لوزارة الشباب والرياضة في وقت سابق، وذلك بحسب قناة الأهلي التي أعلنت ذلك منذ قليل.

تأتي المباراة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ويدخل الأهلي المباراة محتلا المركز الأول في المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يحتل شباب بلوزداد المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط.

يسعى الأهلي لتحقيق الفوز لتأكيد صدارته للمجموعة، بينما يسعى شباب بلوزداد للفوز لتعزيز حظوظه في التأهل، إذ حقق الأهلي انتصار وحيد وتعادل مرتين.

وأعلن الأهلي عن تشكيله الرسمي للمباراة، والذي شهد بعد التعديلات الطفيفة من قبل مارسيل كولر مدرب الفريق، الذي قرر الاعتماد على أنتوني موديست مع بداية اللقاء، فيما يظهر أيضا طاهر محمد طاهر بعد غياب طويل من الوجود في الخطط الأساسية وعدم البقاء كبديل.