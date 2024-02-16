بشرة خير قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد.. ماذا حدث في دوري الأبطال؟

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي وفريق شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في المباراة المصيرية التي ستحدد متصدر المجموعة، خاصة بعد تعادل الفريقين في المباراة التي لعبت في القاهرة، وهو ما يسبب بعض القلق لجماهير الفريق الأحمر، لكن هناك بشرى سارة لم ينتبه إليها الجمهور، سنتعرف عليها في التقرير التالي.

لم يلتقِ الفريقان المصري والجزائري في دوري أبطال إفريقيا سوى مرتين فقط، المرة الأولى كانت في دور المجموعات عام 2001، حينما فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 1-0، بهدف أحرزه حسام غالي، أما في المباراة التي لعبت بالجزائر، فاز الأهلي بالنتيجة نفسها لكن بهدف المدافع إبراهيم سعيد، أما المرة الثانية فكانت في عام 2024.

بشرة سارة للجماهير في هذا العام

حقق الأهلي فوزًا هامًا على نادي صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، ويُعد هذا الفوز بشارة سارة لجماهير الأهلي، خاصةً وأنّه المرة الوحيدة التي التقى فيها الفريقان بدوري أبطال إفريقيا، انتهت بفوز الأهلي بالبطولة.

الأهلي يسعى للحفاظ على اللقب

ويلتقي النادي الأهلي المصري اليوم في الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، مع نظيره الجزائري شباب بلوزداد، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، تلك المباراة التي يسعى فيها المارد الأحمر للفوز من أجل تصدر المجموعة، واستكمال مسيرة الحفاظ على اللقب الغالي، خاصة أن النادي الأهلي وصل إلى النهائي لـ 4 مرات متتالية، منذ عام 2020 وحتى 2023، الأولى كانت أمام الزمالك وربح المباراة بهدف القاضية ممكن، والثانية أمام نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي انتهت بثلاثية نظيفة، أما الثالثة بخسرها الأهلي أمام الوداد المغرب بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وعاد الأهلي العام الماضي ليهزم الوداد ويأخذ منه اللقب الغالي.