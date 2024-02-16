طريقة مجانية لمشاهدة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على التليفون.. جربها الآن

ساعات قليلة تفصل جماهير وعشاق الساحرة المستديرة، عن مباراة النادي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري، في دوري المجموعات، إذ تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب 5 يوليو، بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الملايين في الوقت الحالي عن كيفية مشاهدة المباراة؛ لتشجيع النادي الأهلي أمام نظيره الجزائري، لتقدم «الوطن» فيما يلي، 3 طرق لمشاهدة المباراة مجانًا على شاشة التليفزيون

طريقة مشاهدة المباراة على التليفون

نستعرض في التقرير التالي، طريقة مشاهدة مباراة الأهلي عبر التليفون، إذا لم يمكن مشاهدتها عبر قنوات التليفزيون.

هناك العديد من الطرق التي تمكن عاشقي الساحة المستديرة، من متابعة مباريات مباراة الأهلي على الهاتف المحمول، بدون تقطيع الإنترنت، منها إمكانية تحميل بعض التطبيقات التي تتيح مشاهدة المباراة حتى إذا كانت مشفرة، والتي يمكن تنزيلها عبر «متجر بلاي» باعتبارها المصدر الموثوق لذلك ويمكن تنزيلها عبر الخطوات التالية:

- التوجه إلى تطبيق «متجر بلاي».

- كتابة تطبيق لمشاهدة المباراة.

- ستظهر لك مجموعة من التطبيقات.

- يمكن تجربة تنزيل أي من التطبيقات مثل «مباريات لايف» أو تطبيق «بي إن سبورتس».

زيادة سرعة الإنترنت

تحتاج التطبيقات في الغالب زيادة سرعة الإنترنت، لذ نصح مصطفى ثروت، الخبير التكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن» إلى ضرورة إبعاد جهاز الراوتر، عن أي جسم صلب، لضمان سرعة الإنترنت دون تقطيع، خاصة أن الأجسام الصلبة تؤثر على السرعة، حتى لو بنسبة ضعيفة.

كما يمكن متابعة أحداث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري ومعرفة كل ما يدور داخل المستطيل الأخضر عبر قناة beIN Sports HD 6 بتعليق محمد بركات، خاصة أن شبكة beIN Sports هي المالكة لحقوق بث البطولة حصريا في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى القناة الجزائرية الأرضية الأرضية على النايل سات

التردد: 11680.

- معامل الترميز: 27500.

- معامل الاستقطاب: أفقي.

- معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

- القمر الصناعي: نايل سات.