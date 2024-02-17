دعاء ما قبل المذاكرة.. اللهم اشرح لي صدري

بعد بداية الترم الثاني للعام الدراسي، ويبحث كثير من الطلاب عن دعاء ما قبل المذاكرة، حتى يستعينوا به على المذاكرة ويسألوا الله التوفيق، أملا في حصد نتيجة تعبهم في المذاكرة طوال العام.

دعاء ما قبل المذاكرة

وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها، إن الدعاء مستحب في كل وقت وحين، وهو عباده عظيمة تقرب بين العبد وربه، ولا حرج أن يردد الطلاب بعض الأدعية قبل أو بعد البدء في المذاكرة بنية أن يفتح الله عليهم، ومن دعاء ما قبل المذاكرة التي يمن الاستعانة بها:

«بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل».

«اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

«اللهم إني أسالك قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، و أن تجعلنا هداة مهتدين».

«اللهم يا من قلت وقولك الحق: وعلمناه من لدنا علمًا، ارزقنا من لدنك علمًا يقربنا إليك، يا الله اجعلنا من عبادك المتقين وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين».

صيغ مختلفة في دعاء ما قبل المذاكرة

وهناك أكثر من صيغة يمكن أن يستعين بها الطالب أو الطالبة في دعاء ما قبل المذاكرة منها:

اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا، وذكرنا ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب.

اللهمّ إني استودعتك ما علّمتنيه، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب.

اللهم استجب لنا ووفقنا لما تحب وترضاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم اجعل الصعب سهلا، اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا إله إلا الله، الحليم الكريم رب العرش العظيم.

رب أشرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن متى شئت سهلا يا أرحم الراحمين، اللهم آمين.