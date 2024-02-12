دعاء ما قبل المذاكرة.. 10 كلمات تعينك على الحفظ والفهم

دعاء ما قبل المذاكرة هو عبارة عن كلمات وأدعية يتوجه فيها الطلاب إلى الله عز وجل، وترديدها في سبيل التيسير عليهم أثناء المذاكرة، ويُعد دعاء ما قبل المذاكرة من الأمور التي تعين طلاب المدارس والجامعات على استذكار دروسهم بسهولة وتركيز، إذ أن الاستعانة بالله من أفضل الخطوات التي يجب اللجوء إليها.

فائدة دعاء ما قبل المذاكرة

وحول فائدة دعاء ما قبل المذاكرة، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إن التوكل على الله من أهم صيغ دعاء المذاكرة، إذ أن الاستعانة بالمولى عز وجل تعين النفس على المذاكرة والحفظ، لافتا إلى أن هناك صيغا متعددة لدعاء ما قبل المذاكرة.

صيغ دعاء ما قبل المذاكرة

ومن تلك الصيغ: «اللهم إنّي أسألك أن ترزقني علمًا نافعًا، وأن تنفعني بما علّمتني وأنت تزيدني علمًا، وأن تهبني من لدنك عقلًا منيرًا، ونفسًا منشرحة مقبلة على الدراسة والتحصيل العلمي برغبةٍ وحب، واجعلني يا ربّي سريع الحفظ حاد الذهن، واجعل ما رزقتني من العلم حجةً لي لا عليّ يا كريم يا رب».

ومنها: «اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير، اللهم لا سهل إلّا ما جعلته سهلًا، يا رب إنّك أنت من تجعل الحَزن إذا شئت سهلًا، أسألك يا إلهي أن تجعل الدروس سهلة الفهم بالنسبة لي وأن تجعل الأسئلة ميسّرة الاستيعاب في ذهني، وارزقني طاعتك والالتزام بأمرك».

وأيضا: «اللهم إنّي أسألك أن تجعل حفظي سريعًا، وتُبارك في جهدي ووقتي، وأسألك ألّا يذهب تعبي سدى، وأن توفقني وتُيسّر أمري، اللهم ارزقني قوة الحافظة، وسرعة الحفظ، واتّقاد الذهن وعلو الطموح والهمّة، اللهم أعنّي على دراستي وأرشدني لما فيه صلاح أمري في الدنيا والآخرة، وهبني سرعة الحفظ وقوّته والبركة في الوقت والقدرة على الدراسة في جميع الظروف».