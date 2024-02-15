موعد المولد النبوي 2024 وحكم الاحتفال به.. «الإفتاء» تجيب

يعدّ مولد النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحداث في تاريخ البشرية، فهو يومٌ نزلت فيه الرحمة للعالمين، ويحرص المسلمون على معرفة موعد المولد النبوي 2024 ففي هذا اليوم، نُعبّر عن حبّنا وفرحنا بمولده الشريف من خلال إحياء هذه الذكرى العطرة، كما يعد الاحتفال بالمولد النبوي فرصةً عظيمةً لتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في أخلاقه وأفعاله، ففي سيرته العطرة، نجد خير قدوةٍ يُحتذى بها في كلّ جوانب الحياة.

موعد المولد النبوي 2024

والمولد النبوي الشريف الذكرى طيبة التي تحل علينا كل عام تأتي في عام 2024 يوم 15 سبتمبر 2024، ويوافق موعد المولد النبوي 2024 هذا التاريخ يوم 12 ربيع الأول لعام 1446 هجريًا.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وقد أوضحت دار الافتاء أن الاحتفالُ بالمولد النبوي مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الإثنينِ ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم.

الاحتفال بأولياء الله الصالحين

وكذلك يَجُوزُ الاحتفالَ بموالدِ آل البيتِ وأولياء الله الصالحين وإحياءُ ذكراهم؛ لما في ذلك من التأسي بهم والسير على طريقهم، ولورود الأمر الشرعي بتذكُّر الصالحين؛ فقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ [مريم: 16]، ومريم عليها السلام صِدِّيقةٌ لا نبية، وكذلك ورد الأمر بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، ومِن أيام الله تعالى أيامُ الميلاد لأنه حصلت فيه نعمةُ الإيجاد، وهي سبب لحصول كل نعمة تنال الإنسان بعد ذلك، فكان تذكره والتذكير به بابًا لشُكر نعم الله تعالى على الناس.