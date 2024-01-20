دعاء قبل المذاكرة وعدم النسيان في فترة الامتحانات

فترة الامتحانات واحدة من الفترات المهمة على الطالب، وفي الوقت الحالي يعقد الطلاب في الجامعات والمدارس امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويسعى العديد منهم إلى التعرف على دعاء قبل المذاكرة وعدم النسيان، من أجل الحرص على ترديده في هذه الأيام.

دعاء قبل المذاكرة وعدم النسيان

وهناك العديد من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء قبل المذاكرة وعدم النسيان يمكن أن يستعين بها الطالب خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتنشر دار الإفتاء المصرية بعض الأدعية التي تأتي ضمن دعاء قبل المذاكرة وعدم النسيان للطلاب الممتحنين امتحانات الفصل الدراسي الأول عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال:

- اللهم إني أسألك سرعة الحفظ والفهم والبديهة وقوة الملاحظة

- اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير، حسبنا ونعم الوكيل.

دعاء قبل المذاكرة وعدم النسيان المستحب

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى عدم وجود صيغة محددة لدعاء المذاكرة وعدم النسيان يمكن للطلاب الذين يخوضون امتحانات الفصل الدراسي الأول من استهدافها، بل هناك أكثر من صيغة، ويمكن للطالب أن يردد أي دعاء يفضل.

كما لفتت الإفتاء المصرية إلى أنه بالرغم من عدم وجود صيغة معينة لدعاء قبل المذاكرة وعدم النسيان، ولكن هناك بعض الأدعية المستحبة في هذا الإطار، يمكن للطلاب أن يستعينوا بها خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الاول ومنها على:

- «اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك».

- «الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين».

- «اللهمّ إني استودعتك ما علّمتنيه، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب».