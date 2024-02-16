أولى توقعات عبير فؤاد تتحقق.. بشأن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

شهدت مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، التي أُقيمت مساء الجمعة، في إطار منافسات دوري المجموعات، تحقق أول توقعات خبيرة الأبراج الفلكية عبير فؤاد، بتألق مصطفى شوبير حارس مرمى المارد الأحمر، الذي تمكن من الحفاظ على مرماه طوال عمر المباراة، وأضاع بذلك الفرصة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري في إحراز الأهداف.

كانت عبير فؤاد، خبير الأبراج الفلكية، قد توقعت قبل بداية المباراة تألق مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال اللقاء أمام شباب بلوزداد الجزائري، قائلة: «مصطفى شوبير من مواليد 1 مارس، فهو برج الحوت، لديه تركيز أكبر في الشوط الأول، ويجب عليه الانتباه إلى ذلك الأمر وبذل كل طاقته لتجنب أي أخطاء من المتوقع أن تحدث، ومع بداية الشوط الثاني سيكون القمر في وضع معاكس له مما يؤثر على طاقته ويجعلها تقل على غير المعتاد».

توقعات عبير فؤاد في مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وتحقق ما توقعته عبير فؤاد خبيرة الأبراج، وتمكن «شوبير» حارس مرمى النادي الأهلي من الحفاظ على شباكه نظيفة، ومنع المنافس من إحراز أي أهداف.

وأنقذ مصطفى شوبير مرماه من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 82، بعد التصدي لتصويبة يوسف لعوافي، ظهير أيسر فريق شباب بلوزداد.

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا

رفع الأهلي رصيده للنقطة السادسة في صدارة المجموعة بشكل منفرد، في حين يأتي فريق شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متفوقًا على يانج أفريكانز، بالمواجهات المباشرة وفارق الأهداف.