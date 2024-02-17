أحب الأعمال إلى الله عز وجل.. البر بالوالدين أبرزها

التقرب إلى الله عز وجل يكون بالعمل الصالح والقلب الصادق، لذلك يبحث كثير من المسلمين عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، حتى يتقربون بها إليه، ويكسبون رضاه عنهم في الدنيا والآخرة، والتقرب إلى الله سبحان وتعالى يكون باتباع أوامره واجتناب نواهيه، واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك عدد من الأفعال التي يمكن أن يواظب عليها المسلم ليتقرب بها إلى الله عز وجل.

أحب الأعمال إلى الله

وقال عبد الحميد الأطرش، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك عدد من الأفعال الموجودة في الإسلام وتعتبر من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، ومن المستحب أن يواظب عليها المسلم، ليكسب رضا الله سبحانه وتعالى ومنها:

- الإيمان والتقوى: إظهار الإيمان بالله والتقوى في الأفعال والأقوال والنية.

- أداء الصلاة والأذكار: الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، والذكر والاستغفار في جميع الأوقات.

- الصدقة والزكاة: مساعدة المحتاجين وتقديم الزكاة للفقراء والمحتاجين.

- الصيام في شهر رمضان: صوم شهر رمضان المبارك والاجتهاد في طاعة الله خلاله.

- الحج: أداء فريضة الحج إذا تيسرت الظروف المادية والصحية.

- البر بالوالدين: إكرام الوالدين وبرهما والإحسان إليهما.

- العمل الصالح في مختلف الجوانب: مثل الصدقة الجارية، وتعليم العلم النافع، والتعاون على البر والتقوى.

أفضل الأعمال للتقرب لله عز وجل

وأكد «الأطرش»، في حديثه عن أحب الأعمال إلى الله، أنه يجب على المسلم أن يضع النية الصافية والإخلاص في الأعمال مهمة، وذلك لأن الله عز وجل يُحب التقرب إليه بالأعمال الصالحة والنفوس المٌخلصة الصادقة.