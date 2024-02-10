ما هي أحب الأعمال إلى الله في شهر شعبان؟.. 11 فعلا تغفر بها الذنوب

تزامناً مع ترقب استطلاع هلال شهر شعبان مساء اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، يهتم كثيرون بالبحث عن إجابة سؤال ما هي أحب الأعمال إلى الله في شهر شعبان، وذلك للمداومة عليها، للتقرب من الله عز وجل، طمعاً في غفران الذنوب وكسب الثواب، وقد حسم الأزهر الشريف الإجابة عن سؤال ما هي أحب الأعمال إلى الله في شهر شعبان.

ما هي أحب الأعمال إلى الله في شهر شعبان؟

وحول إجابة سؤال ما هي أحب الأعمال إلى الله في شهر شعبان؟، فأوضح فضيلة الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إن هناك نحو 11 عملا يستحب المداومة عليها خلال شهر شعبان للتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تلك الأعمال ما يلي:

1. الصوم.

2. صلة الأرحام.

3. تلاوة القرآن.

4. الزكاة والصدقة.

5. مساعدة المحتاج.

6. قيام الليل.

7. إحياء ليلة النصف من شعبان.

8. الذكر والدعاء.

9. الصلاة على النبي.

10. إطعام المساكين.

11. ترك الحرام.