«الأونروا»: تدمير 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة (فيديو)

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، نسبة المرافق الصحية المدمرة في قطاع غزة جراء العدوان والتي وصلت إلى 84% من المرافق وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي، في كشف لأحد أوجه الاحتلال القبيحة التي يعاني منها سطان القطاع.

Shocking footage shows unimaginable destruction in#Gaza city, including our health centre.



+70% of civilian infrastructure- including homes, hospitals & schools- have been destroyed or severely damaged.



84% of health facilities have been affected by attacks.



