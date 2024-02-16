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«الأونروا»: تدمير 84% من المرافق الصحية في قطاع غزة (فيديو)

كتب:

ماريان سعيد
06:15 م | الجمعة 16 فبراير 2024
دمار غزة

دمار غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، نسبة المرافق الصحية المدمرة في قطاع غزة جراء العدوان والتي وصلت إلى 84% من المرافق وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي، في كشف لأحد أوجه الاحتلال القبيحة التي يعاني منها سطان القطاع.

وكالة الأونروا تكشف قبح الاحتلال في مقطع فيديو 

 

وأشارت وكالة الأونروا في منشور على منصة «إكس» اليوم الجمعة، إلى أن ذلك في المجال الطبي فقط وإنما الدمار أكبر فيما يخص البنية التحتيو عموما، وأرفقت تغريدها بفيدية يبرز لقطات من تدمير البنية التحتية المدنية في القطاع، بما في ذلك بعض مراكزها الصحية.

وتابعت أن هناك أضرارا جسمية أصابت أكثر من 70% من جميع البنية التحتية المدنية في قطاع غزة، سواء دُمرت كليا أو تعرضت لأضرار بالغة، مؤكدة أنه في ظل قصف مستمر لأكثر من 4 أشهر فإنه «لا يوجد مكان آمن» في قطاع غزة اليوم.

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بقلم ماريان سعيد