صور.. سقوط أمطار رعدية وثلجية على الإسكندرية.. وتحذير للمواطنين.. عاجل

سقطت أمطار ثلجية مصحوبة ببرق ورعد على مناطق عدة في الإسكندرية، فجر اليوم السبت، ليبدأ معها فعليا أجواء خامس أيام نوة الشمس الصغرى التي تستمر حتى يوم الأحد وسط إعلان حالة الطوارئ في المدينة الساحلية للتعامل مع توقعات سقوط الأمطار.

وبحسب غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فإن رجال الشركة رصدوا سقوط أمطار رعدية وثلجية في مناطق عدة على رأسها أماكن بشرق المدينة الساحلية حتى أحياء المنتزه أول وثان مع توقعات بارتفاع شدتها مع تقدم الساعات نتيجة استمرار نوة الشمس الصغرى الحالية.

تحذير عاجل لأهالي الإسكندرية

وحذرت غرفة العمليات أهالي الإسكندرية من تجنب النزول إلا للضرورة القصوى في ظل توقعات تجدد سقوط الأمطار الغزيرة مرة أخرى على الإسكندرية صباحا بالتحديد على أماكن شمال وشرق المدينة الساحلية.

استمرار حالة الطوارئ في الإسكندرية

واعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استمرار العمل بدرجة الإستعداد بالشركة طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد نافع، في بيان اليوم، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.