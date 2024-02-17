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متحدث «فتح»: إسرائيل تشعر أنها فوق القانون ولم تلتزم بإجراءات «العدل الدولية»

كتب:

منتصر سليمان
01:51 ص | السبت 17 فبراير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث بإسم حركة فتح، إن إسرائيل تشعر أنها دولة فوق القانون، ولم تلتزم بالإجراءات التى طالبت بها محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، قائلًا: «ينبغي على المجتمع الدولي أن يُلزم إسرائيل بالوفاء بالإجراءات التى طالبت بها محكمة العدل الدولية، والمرحلة الحالية تحتاج الى توافق فلسطيني فى إطار منظمة التحرير الفلسطينية». 

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