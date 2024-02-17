وفاة ابن عم المطرب محمد رشاد

أعلن المطرب محمد رشاد عبر «ستوري» حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» وفاة ابن عمه.

وكتب محمد رشاد قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله ابن عمي وأخويا محمد رشدي رشاد، اللهم اغفر له واجعل مسكنة الجنة وارحمة وتجاوز عن خطاياه.

وطلب محمد رشاد من جمهوره الدعاء للراحل قائلا: «أسألكم الدعاء، اللهم أغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار».